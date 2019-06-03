Четырёх человек перевели в столичный пенитенциар №13 из России

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По состоянию на минувшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 069 человек. 56 человек были освобождены, 61 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 976 участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишиневскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 175 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 42 задержанных, а 15 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили мобильный телефон, пакет сухих дрожжей и другие запрещённые предметы. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.