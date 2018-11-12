Четырех человек перевели из России в столичный пенитенциар №13

За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 097 человек. 79 человек были освобождены, 57 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 005 участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишиневскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 153 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 11 задержанных, а 10 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили мобильный телефон, 1 600 леев и 108 гривен. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.