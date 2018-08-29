Четыре землетрясения за сутки, 10 – за неделю: соседнюю Румынию регулярно трясёт

Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и развития в области физики земли.

Так, сегодня, 29 августа, начиная с 01.46 по местному времени, в уезде Вранча было зафиксировано четыре толчка. Магнитуда первого составила 2,4 балла по шкале Рихтера, второго, в 03.29, – также 2,4 балла, третьего, в 10.03, – 2,5 балла. Четвертый толчок, произошедший спустя полчаса, стал самым сильным – 2,9 балла.

27 августа дважды тряхнуло уезд Бузэу. Магнитуда одного землетрясения составила 2 балла, второго – 3,1. 26 августа уезд Вранча “заработал” толчок в 2,9 балла, а 23 августа – 2,5. 25 августа землетрясение магнитудой 2,3 произошло в уезде Карас-Северин.

Но самое мощное землетрясение в Румынии за эту неделю произошло 22 августа в уезде Вранча. Магнитуда толчка, случившегося на глубине 122 километра, составила 4,2 балла.

Стоит отметить, что Румынии, а вместе с ней и соседним странам, в том числе Молдове, неоднократно предсказывали сильное землетрясение. Так, почетный директор румынского Института физики Земли Георге Мэрмуряну, считает, что Восточные Карпаты в будущем действительно ждет разрушительное землетрясение силой в 7,9 балла по шкале Рихтера, сильнейшее за два века, но предсказать его полностью до месяца невозможно.