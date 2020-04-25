Четыре заражённые коронавирусом жительницы Молдовы родили детей. Каково их состояние?

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В родильном доме №2 в Кишинёве появились на свет дети, чьи мамы были заражены коронавирусом нового типа. Об этом сегодня рассказала директор медучреждения Мария Знагован.

Всего в Родильный дом №2 поступили 84 женщины, у которых был подтверждён диагноз «коронавирус», среди них: беременные, недавно родившие женщины, женщины с гинекологическими проблемами и новорожденные. На сегодняшний день 28 из 41 беременных женщин были вылечены и выписаны из медучреждения. Ещё 4 женщины родили малышей и уже отправились домой абсолютно здоровыми.

На данный момент в медучреждении получают лечение 9 беременных женщин, инфицированных COVID-19. Они находятся в среднем удовлетворительном состоянии.

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