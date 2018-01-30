Четыре основные валюты изменят свои значения в Молдове во вторник

Национальный банк обнародовал курс валют на 30 января.

Доллар продолжает дешеветь. Сегодня он будет стоить еще на 1 бан меньше, чем вчера, а именно – 16 леев 74 бана.

На 9 банов подешевеет и евро. Его стоимость во вторник составит 20 леев 76 банов за единицу.

Украинская гривна, напротив, прибавит 1 бан. Она будет стоить 59 банов.

На 1 бан подешевеет российский рубль. Его стоимость сегодня составит 29 банов.

Румынский лей, тем временем, останется без изменений – 4 лея 46 банов.