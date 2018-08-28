Четыре налоговых инспектора получили арест по делу о бизнесе с этиловым спиртом

Четверо из пяти налоговых инспекторов и управляющих компаний, задержанных на прошлой неделе по делу об уклонении от уплаты налогов, были арестованы. Такое решение было принято столичным судом сектора Центр.

Согласно полученным данным, прокуроры дела запросили 30 дней ареста для пятерых подозреваемых, пишет crimemoldova.md. В результате судебных слушаний трое подозреваемых получили 30 дней превентивного ареста, один – 30 дней домашнего ареста, а еще одного поместили под судебный контроль. Трое подозреваемых, получивших 30 дней ареста, были доставлены в столичный пенитенциар №13.

Прокуроры обратились в Апелляционную палату, обжаловав решения о помещении подозреваемых под домашний арест и судебный контроль. Прокурорам удалось накопить достаточное количество фактов, доказывающих вину подозреваемых. Согласно полученным данным, некоторые из задержанных сотрудничают со следствием.

Напомним, что трое сотрудников Государственной налоговой службы и двое управляющих компаниями были задержаны в результате обысков, проводимых по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Подозреваемые управляли бизнесом с этиловым спиртом, без бухгалтерского учета доходов. Сотрудники Государственной налоговой службы подозреваются в злоупотреблении служебным положением, а управляющие компаний – в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Если предпринимателей признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы.