Четыре депутата примкнули к “группировке Плахотнюка”

Четыре депутата примкнули к “группировке Плахотнюка”

Четыре депутата Демпартии сообщили этим утром о своем решении покинуть формирование и примкнуть к так называемой группе “Про-Молдова”, возглавляемой Андрианом Канду. Это Елена Бакалу, Олег Сырбу, Виолета Иванов и Владимир Витюк.

Вышеназванные решили поддержать инициативу Канду о создании антиправительственного блока в парламенте.

Напомним, что вчера, в том числе по запросу группы “Про-Молдова”, Конституционный суд аннулировал российский кредит.

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