Четыре человека, включая полицейского, задержаны по подозрению в контрабанде: в ходе обысков был найден товар на 5 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Четверо мужчин в возрасте от 36 до 49 лет обвиняются по делу о контрабанде товаров широкого потребления, которые были незаконно ввезены в нашу страну через приднестровский регион. Среди обвиняемых – сотрудник Инспектората полиции Бендер, который отвечал за сопровождение автомобилей, используемых для перевозок контрабандного товара.

Четверо подозреваемых были задержаны в рамках крупномасштабной операции, проводимой специалистами Таможенной службы и сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Преступная деятельность группировки документировалась в течение 3-х месяцев. За этот период правоохранители накопили достаточное количество доказательств, на основании которых были задержаны подозреваемые.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, все члены группировки были задержаны с поличным, в тот момент, когда разгружали партию контрабанды на складе, расположенном на окраине муниципия Кишинёв. Сразу после задержания таможенники и прокуроры провели обыски в местах проживания подозреваемых, на складах, а также в коммерческих помещениях. В общей сложности было проведено 12 обысков, в результате которых было обнаружено большое количество товаров стоимостью 5 млн леев.

По данным материалов уголовного дела, члены группировки перевозили видео и аудиосистемы, автозапчасти, одежду, рыболовные снасти, соединительные кабели, машинки для стрижки и т.д. Товары закупались в Одесской и Харьковской областях, после чего ввозились через приднестровский регион, в обход внутренних таможенных постов. Сотрудник полиции в свою очередь проверял трассы и сообщал о возможных контрольных фильтрах.

Правоохранители продолжают расследование в целях выявления всех лиц, причастных к контрабанде. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок до 10-и лет.