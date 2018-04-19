Четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Кэлэраше (ФОТО)

Четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Кэлэраше (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Сэсень сегодня в обед. 

Согласно информации полиции, машина марки Nissan, которой управлял 41-летний водитель, столкнулась с машиной Mercedes, за рулем которой был 38-летний мужчина. В результате удара водитель Nissan и еще трое его пассажиров были доставлены в больницу.

По словам представителей правоохранительных органов, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет unimedia.info.

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