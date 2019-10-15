Четыре человека госпитализированы в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП в Бельцах (ФОТО)

Четыре человека госпитализированы в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП в Бельцах (ФОТО)

Четыре человека в возрасте от 18 до 26 лет были доставлены в тяжёлом состоянии в больницу после того, как машина, в которой они находились, врезалась в дерево.

По данным полиции, инцидент произошёл минувшей ночью на одной из улиц Бельц. Водитель автомобиля марки Lexus, 26-летний уроженец Сынжерейского района, не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадал водитель, а также трое пассажиров: две девушки 18 и 20 лет и 23-летний парень. Всех доставили в больницу муниципия Бельц. Обстоятельства аварии выясняются.

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