Четыре брака и одна страсть. Долгий путь Вячеслава Шалевича к счастью

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Вячеславу Шалевичу, которому 27 мая исполнилось бы 85 лет, все время везло в работе – его приглашали, снимали, обожали, но в личной жизни актер долго не находил своего счастья.

Первая любовь — Лена Каневская, девочка из соседней женской школы. Мальчишки из мужской школы бегали к девчонкам на балы и поэтические вечера. Там и познакомились.

Ходили, за ручки держались, когда разъезжались на лето, слали друг другу восторженные послания. Одним словом, романтика и ничего такого. Даже поцелуи пошли только после ЗАГСа.

«Я был воспитан иначе, считал, что если встречаюсь с девушкой, то буду обязан на ней жениться», — признавался Шалевич. Вот и женился после школы. Жениться-то женился, но времени на молодую супругу катастрофически не было — учеба, репетиции захватили. Жена повздыхала, поплакала, поругалась и ушла через 15 дней брака к маме.

Вторая любовь случилась довольно быстро — в стенах родного театрального училища. Наталья Упеник, красавица-студентка, подававшая большие надежды. Романтика, веселая свадьба, рождение сына Владимира… А дальше обыденные будни, большой успех мужа-актера и напрасные надежды на роли жены, сидевшей дома с ребенком. В семье начались скандалы.

Ушла в «Метель»

Были моменты, когда актеру просто не хотелось возвращаться домой. Именно в этот период на его пути возникла роковая женщина — актриса Валентина Титова. Свердловск. Гастроли. Новое знакомство с невероятно красивой коллегой, которая была не против ответить взаимностью… Шалевич окунулся в новую страсть с головой. Проблема была в том, что он жил в Москве, а дама сердца — в Ленинграде. Но он решал проблему, как мог. Каждый вечер садился в поезд и ехал к ней в Ленинград, звонил из автомата рядом с вокзалом: «Я приехал». А потом летел на самолете в Москву, чтобы не опоздать на репетицию, сразу бежал в Театр им. Вахтангова, не заглядывая домой. А вечером — снова на поезд.

Долго так продолжаться не могло. Шалевич подал на развод. Пытался перевезти любимую в Москву, но Титову не приняли в Щукинское училище. Тогда он сам начал планировать переехать в Ленинград. Он старался помочь Валентине, даже привел ее на съемочную площадку картины «Метель», которую снимал Владимир Басов.

Сама же Титова почему-то была убеждена, что Шалевич кормит ее завтраками. Поэтому, когда Басов предложил ей стать его женой, она, подумав, согласилась.

«Валентина послушала свой рассудок, который по какой-то причине говорил ей, что с Басовым она сможет построить и семью, и карьеру», — вспоминал Шалевич.

Шалевич долго не мог «отпустить» эту любовь. Однажды он даже поехал провожать Титову в аэропорт. Вместе с ним ее провожал и Басов. Счастливый соперник даже предложил тогда подвезти Шалевича до дома, но он гордо отказался: «Артисты достаточно зарабатывают, чтобы доехать на такси».

Немного отойдя от разрыва, актер решил, что с актрисой больше никогда не свяжет свою жизнь. В третий раз он женился на своей давней поклоннице. Молодая девушка работала в цветочном магазине, он заприметил ее и познакомился. Оказалось, что Галина давно влюблена в Шалевича, но даже не мечтала о встрече с ним. Но несмотря на такое свалившееся на нее счастье, новая супруга не смогла отказаться от своего пристрастия — оказалось, что Галина имела тягу к спиртному. Сначала Вячеслав не замечал никаких странностей за женой. Она хорошо вела хозяйство, отлично ухаживала за ним и за их сыном Иваном. Но однажды из школы, куда Шалевич устроил жену учителем рисования, позвонили и извиняющимся голосом сказали: «Вы нас простите, мы вас очень любим, но мы не сможем работать с вашей супругой. Она приходит к детям подшофе».

Вячеслав пытался лечить супругу, даже водил ее к экстрасенсам. Но все было тщетно. В 1997 году третья супруга актера скончалась от цирроза печени. В этом же году, за несколько месяцев до Галины, Шалевич потерял и старшего сына, который также ушел из-за алкогольной зависимости.

В лихие 1990-е, когда многие актеры сидели без ролей, Шалевич продолжал работать. Но дома все было не так благополучно. Младший сын Иван тоже начал выпивать. Шалевич впал в отчаяние. И тут судьба подкинула ему счастливый билет — в буфете Московского драматического театра имени Рубена Симонова, где Шалевич, на минуточку, уже служил худруком, он заприметил миловидную молодую особу. Пообщавшись с девушкой, Вячеслав в шутку сказал: «Я на вас женюсь». В шутке оказалась только доля шутки.

Шалевич действительно женился на Татьяне, враче-гинекологе, которая была младше его на 30 лет и одна воспитывала двоих детей. Татьяна помогла ему вновь почувствовать себя любимым, устроила сына Ивана в клинику, обустроила опустевшую квартиру, а еще Татьяна родила Шалевичу дочь.

Как-то он воодушевленный явился на репетицию и заявил: «Я стал отцом». «Все так и сели, никто не знал, что Татьяна была беременна», — вспоминал актер. Конечно, сели, ведь на тот момент Шалевичу было уже 67 лет.

Его не стало через 15 лет после рождения дочери. Конечно, он мечтал увидеть ее выпускной, услышать, что она поступила в институт, встретила хорошего парня, вышла замуж… Но даже те 15 лет, которые ему отвела судьба в последней семье, Вячеслав Шалевич прожил так, как всегда мечтал. А мечтал он приходить в дом, где его ждут и любят всем сердцем.