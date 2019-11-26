Четыре аварии произошли на дорогах Рыбницы из-за гололёда: есть пострадавшие (ФОТО)

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Мокрый снег и минусовая температура сделали своё дело. В понедельник всего за два с половиной часа на скользких дорогах Рыбницы произошло четыре аварийные ситуации.

По данным mvdpmr.org, первое ДТП случилось на улице Индустриальной, где 60-летний водитель грузового автомобиля марки Renault не учёл метеорологические условия и не справился с управлением транспортного средства. На повороте цементовоз съехал с проезжей части и упал в кювет. Спустя несколько часов водитель почувствовал недомогание и обратился в больницу. С сотрясением головного мозга его госпитализировали в неврологическое отделение районной больницы.

На путепроводе водитель Volkswagen совершил столкновение с микроавтобусом марки Mercedes. К счастью, никто не пострадал. Пока сотрудники коммунальных служб не обработали песчано-солевой смесью опасный обледеневший участок дороги, движение там было практически остановлено.

Авария, в результате которой три человека были доставлены в больницу, произошла на трассе Тирасполь – Каменка, недалеко от села Выхватинцы. Водитель BMW не справился с управлением и совершил опрокидывание. Машина буквально проломила заградительное сооружение моста. В автомобиле находились три человека. У 24-летнего рыбничанина, который сидел за рулём, диагностирован ушиб головы, рваные раны мягких тканей лица. Его госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы. У двух пассажиров – множественные ушибы.

Правоохранительные органы призывают водителей не ждать календарной зимы, а уже сейчас поменять шины. Летние при понижении температуры воздуха стремительно теряют свои свойства. При экстренном торможении сцепление с дорогой уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Зимние покрышки, напротив, сделаны из более мягкой резины, которая не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств.