Четвёртый случай кори подтверждён в Окнице

Четвёртый случай кори подтверждён в Окнице

Четвёртый с начала этого года случай заболевания корью был зарегистрирован в городе Отачь Окницкого района. Речь идёт о шестилетнем мальчике, который попал к врачу с высокой температурой, кашлем, слабостью и кожной сыпью.

По данным эпидемиолога Национального агентства общественного здоровья Лауры Цуркан, ребёнок был госпитализирован в отделение инфекционных заболеваний в Окницкую районную больницу. В настоящее время о других случаях кори в Окнице не сообщалось, пишет publika.md.

Ребёнок не вакцинирован, он не посещает дошкольные учреждения. Данный случай был лабораторно подтверждён 20 февраля, – добавила Цуркан.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 340 случаев кори. Из них больше всего – в Гагаузии и Сороках. В 80% случаев пациенты не были вакцинированы.

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