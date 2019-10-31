Четверых молдаван, занимавшихся подделкой топливных карт, задержали в Италии

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Четверо граждан Молдовы были задержаны в Италии за подделку топливных карт. По сообщениям итальянской прессы, в апреле 2018 года полиция Вероны зарегистрировала огромные платежи по топливным картам. По итогам расследования было установлено, что картами пользовался водитель-молдаванин.

В июле местной полиции удалось установить место, где был спрятан автомобиль, а также задержать 27-летнего гражданина Молдовы, пишет protv.md. Вскоре удалось идентифицировать группу граждан, которые занимались подделкой карт для получения топлива и его последующей продажи.

Лидера преступной группы приговорили к 4 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Остальные получили по 2 года лишения свободы.