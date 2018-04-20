Четвероногий пограничник вновь унюхал контрабанду в столичном аэропорту (ФОТО)

Четвероногий пограничник вновь унюхал контрабанду в столичном аэропорту (ФОТО)

На этот раз служебная собака не пропустила в Лондон около 9 тысяч сигарет различных марок.

Несколько дней назад в аэропорту четвероногий коллега таможенников учуял в багаже пассажирки рейса Кишинёв-Рим запах табачных изделий. С его подачи таможенникам удалось пресечь попытку незаконного вывоза 9 тысяч незадекларированных сигарет.

Сегодня Таможенная служба сообщила о повторном случае. На этот раз контрабанда была обнаружена в багаже пассажира рейса Кишинёв-Лондон. Вся партия составила 9 тысяч сигарет разных марок. Это было обнаружено не только при сканировании багажа, но и благодаря чуткому обонянию служебной собаки.

Партия сигарет была изъята для дальнейших исследований. Нарушитель получил штраф в размере 3,5 тысяч леев.

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