Четвероногий пограничник унюхал крупную партию контрабандных сигарет (ФОТО)

Четвероногий пограничник унюхал крупную партию контрабандных сигарет (ФОТО)

На КПП Джурджулешть служебный пёс таможенников не пропустил 3 800 незадекларированных сигарет.

По данным Таможенной службы, инцидент произошёл, когда контроль проходил автомобиль, за рулём которого находился гражданин Молдовы. Во время проверки служебная собака унюхала в левом заднем крыле транспортного средства наличие подозрительных предметов и сообщила об этом таможенникам. Правоохранителями было изъято 3 800 сигарет, а также автомобиль гражданина.

Ещё одна контрабанда сигарет была обнаружена на КПП Леушень. Инцидент произошёл, когда контроль проходил автобус, направлявшийся в Италию. В сумке одного из пассажиров сотрудники Таможенной службы обнаружили 8 000 сигарет. Контрабанда была изъята.

По этим фактам ведётся расследование. Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 500 леев.

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