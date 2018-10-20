Четвероногий пограничник унюхал крупную партию контрабандных сигарет (ФОТО)

На КПП Джурджулешть служебный пёс таможенников не пропустил 3 800 незадекларированных сигарет.

По данным Таможенной службы, инцидент произошёл, когда контроль проходил автомобиль, за рулём которого находился гражданин Молдовы. Во время проверки служебная собака унюхала в левом заднем крыле транспортного средства наличие подозрительных предметов и сообщила об этом таможенникам. Правоохранителями было изъято 3 800 сигарет, а также автомобиль гражданина.

Ещё одна контрабанда сигарет была обнаружена на КПП Леушень. Инцидент произошёл, когда контроль проходил автобус, направлявшийся в Италию. В сумке одного из пассажиров сотрудники Таможенной службы обнаружили 8 000 сигарет. Контрабанда была изъята.

По этим фактам ведётся расследование. Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 500 леев.