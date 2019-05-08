Четверо задержанных по делу об изнасиловании девушек в Кишинёве получили 30 суток ареста

Четверо задержанных по делу об изнасиловании девушек в Кишинёве получили 30 суток ареста

Судебная инстанция полностью удовлетворила запросы прокуроров и назначила в отношении четырёх мужчин, задержанных по делу об изнасиловании двух девушек и попытке убийства, предварительный арест на 30-дневный срок.

Напомним, что чудовищное происшествие случилось в ночь на 5 мая. Шестеро парней нагрянули в квартиру двух девушек лёгкого поведения, одна из которых – несовершеннолетняя. Мужчины около часа жестоко насиловали жертв, после чего, дабы скрыть следы преступления, сбросили одну из них с балкона седьмого этажа. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии и находится в коме. Четверо подозреваемых были задержаны, ещё двое – находятся в розыске.

Вчера, 7 мая, прокуроры потребовали в судебной инстанции выдать мандаты на предварительный арест всех задержанных по данному делу, пишет tv8.md. По словам прокуроров, они запросили арест для подозреваемых, так как преступление, которое им инкриминируется, относится к разряду особо тяжких. Примечательно, что задержанные не признают свою вину.

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