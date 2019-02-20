Четверо сотрудников железной дороги Молдовы задержаны за контрабанду сигарет (ФОТО)

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Четыре сотрудника железной дороги Молдовы были пойманы с поличным румынскими полицейскими в Ильфове. По данным местных правоохранителей, гражданами Молдовы была разработана контрабандная схема поставок табачных изделий.

Мужчин задержали в тот самый момент, когда они прятали крупную партию сигарет в поезде “Кишинёв-Бухарест”. Контрабандный товар предназначался для последующей продажи в Румынии, пишет protv.md.

На данный момент сотрудники полиции проводят обыски по всему поезду. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.