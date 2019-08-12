Четверо сотрудников НИП обвиняются в получении взяток от нарушивших ПДД водителей

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Глава группы, а также двое патрульных Национального инспектората патрулирования были задержаны сотрудниками Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией совместно с прокурорами за получение взятки. Ещё один патрульный агент объявлен в международный розыск.

По предварительной информации, они вымогали и получали от водителей деньги в момент нарушения правил дорожного движения, пишет jurnal.md. Операция по документированию незаконной деятельности длилась около 6 месяцев, в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел за пассивную коррупцию.

На данный момент антикоррупционная прокуратура направила в суд два уголовных дела в отношении главы группы и патрульного агента. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет со штрафом от 1 000 до 3 000 условных единиц и лишением права занимать определённые должности на срок от 2 до 5 лет.