Четверо полицейских проведут за решёткой 5 лет за пытки

Четверо сотрудников службы криминальной полиции инспектората полиции Каушан были приговорены к 5 годам тюремного заключения. Их также обязали выплатить пострадавшей стороне ущерб в размере 60 000 леев.

Наказание было применено магистратами Апелляционного суда Кишинёва, которые удовлетворили апелляцию прокуроров касательно обвинительного приговора первой инстанции. Прокуроры обвиняли сотрудников полиции в применении пыток с использованием специальных инструментов.

Инцидент произошёл 29 мая 2012 года. Чтобы получить признательные показания по факту кражи, полицейские жестоко обращались с жителем села Фарлэдень. Жертве угрожали лишением свободы, а также били мужчину кулаками, ногами и другими предметами. В результате незаконных действий полиции у пострадавшего были зафиксированы множественные травмы.

Сразу после этого случая мужчина обратился в прокуратуру, а на сотрудников полиции завели уголовное дело. На данный момент обвиняемые объявлены в розыск.