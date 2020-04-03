Четверо пьяных хулиганов напали на жительницу Дурлешт: дебоширов ищет полиция (ВИДЕО)

Четверо пьяных хулиганов напали на жительницу Дурлешт: дебоширов ищет полиция (ВИДЕО)

Молодые люди на видеозаписи разыскиваются сотрудниками полиции сектора Буюканы за хулиганство.

Инцидент произошёл вечером 13 марта. Находясь у магазина на улице Тудора Владимиреску в Дурлештах, подозреваемые из хулиганских побуждений напали на 23-летнюю девушку. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По её словам, молодые люди находились в состоянии опьянения.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Лиц, узнавших парней на видео, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 079 932 303. Конфиденциальность гарантируется.

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