Четверо парней напали на девушку на Ботанике и обокрали ее (ВИДЕО)

Двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, уроженцы районов Анений Ной и Яловень, а также их сообщники в возрасте 24 и 18 лет были задержаны полицейскими столичного сектора Ботаника за нападение на молодую девушку и ограбление.

Инцидент произошел утром 4 июня на столичном бульваре Дечебал. Подозреваемые напали на 19-летнюю девушку, которая шла домой. У нее из рук выхватили сумку, в которой находились два мобильных телефона, деньги и другие материальные ценности на общую сумму 40480 леев.

В рамках уголовного расследования злоумышленники признали свою вину и заявили, что совершили преступление из-за отсутствия денег. Ранее они были судимы за аналогичные правонарушения.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Им грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.