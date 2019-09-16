Четверо молодых людей перевернулись на машине в Гидигиче: один скончался на месте (ФОТО)

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18-летний юноша скончался, ещё трое, в возрасте от 15 до 17 лет, получили шок после того, как автомобиль марки BMW вылетел с трассы и перевернулся. Авария произошла сегодня во второй половине дня вблизи озера Гидигич.

По данным полиции, за рулём автомобиля находился 18-летний юноша. Он получил водительское удостоверение три месяца назад. Парень ехал на высокой скорости. По словам пресс-секретаря инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, водитель и его пассажиры, двоим из которых 15 лет, а третьему – 17, родом из Страшен, передаёт deschide.md.

– Водитель ехал на высокой скорости, а вблизи озера Гидигич не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, врезался в дерево и перевернулся. Парень скончался на месте. На место происшествия прибыли спасатели, которые вызволили пострадавших и погибшего, – сообщила Ветку.

Обстоятельства ЧП выясняются.