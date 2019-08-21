Четверо молдаван заблудились среди ночи в лесу в Румынии

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Во вторник, 20 августа, они позвонили в службу 112 и сообщили, что заблудились в лесу, расположенном в районе города Лепша. В ночь на среду, 21 августа, молодых людей нашли местные жандармы.

По данным Инспектората жандармов уезда Вранча, поздним вечером в службу 112 позвонила девушка, которая с тремя приятелями отправилась в коттедж через лес, но по дороге они заблудились. Спустя три часа молодых людей нашли. Речь идет о гражданах Республики Молдова в возрасте от 18 до 21 года, передаёт publika.md.

Путешественников сопроводили в дом, где они временно проживают.