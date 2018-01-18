Четверо кишиневцев продавали наркотики через Viber, WhatsApp и Telegram (ВИДЕО)

Наркодилеры в возрасте от 26 до 34 лет задержаны.

В результате расследования, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками, было установлено, что подозреваемые через Viber, Telegram и WhatsApp продавали синтетические наркотики потребителям по цене 300 леев за 5 граммов. На первом этапе наркотики прятались от потребителей, а после оплаты торговцы указывали место “закладки”.

11 января 2018 года подозреваемые были задержаны во время производства и продажи наркотиков. В результате обысков у подозреваемых были найдены более 1 кг наркопрепаратов, сырье и химикаты для их производства, пакеты zip-lock для упаковки доз, SIM-карты и мобильные телефоны, а также деньги. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 70 000 леев.

Подозреваемые были помещены под предварительный арест на 30 дней, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время предпринимаются действия по выявлению других лиц, вовлеченных в схему торговли наркотиками.