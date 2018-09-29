Четверо кишиневцев пойманы во время употребления наркотиков прямо в машине (ВИДЕО)

Четверо кишиневцев пойманы во время употребления наркотиков прямо в машине (ВИДЕО)

Наркоманы были обнаружены ночью в столичном секторе Ботаника полицейскими, совершавшими рейд.

Автомобиль марки Mazda был припаркован на обочине улицы Гренобля. Заметив, что в нем кто-то есть, сотрудники правоохранительных органов приблизились для проверки, однако мужчины повели себя подозрительно, а водитель попытался сбежать, однако безуспешно, пишет canal3.md.

При проверке машины полицейские обнаружили в ней несколько шприцов, ампулу с неизвестным веществом, а также нож. Также во время разговора один из подозреваемых выкинул пакетик с зеленой растительной субстанцией, по-видимому, наркотиком. Находившиеся в машине мужчины не смогли пояснить предназначение этих вещей.

В результате все находки были изъяты и отправлены на экспертизу. Наказание для подозреваемых будет определено в зависимости от ее результатов.

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