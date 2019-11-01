Четверо иностранцев-нелегалов получили штрафы и запрет на въезд в страну (ФОТО)

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Трое мужчин из Азербайджана, Узбекистана и Турции в возрасте от 41 до 49 лет, а также 20-летняя гражданка Узбекистана работали без разрешительных документов в столице.

Как передаёт publika.md, в отношении иностранцев были инициированы процедуры по экстрадиции с последующим запретом на въезд на территорию Республики Молдова сроком на 3 года. На нарушителей также были наложены штрафы в размере до 3 000 леев.

В то же время, по требованию суда, в отношении гражданина Турции было принято решение о заключении под стражу. Он был помещён в Центр временного размещения иностранцев.