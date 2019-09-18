Четверо граждан Ирана пытались въехать в Молдову по поддельным паспортам

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Сотрудники Пограничной полиции в Международном аэропорту Кишинёва задержали четырёх граждан Ирана, которые предъявили поддельные документы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после прибытия самолёта рейса Стамбул-Кишинёв к линии контроля подошли два человека, мать и сын. Они предъявили поддельные документы, выданные якобы властями Польши. В ходе дополнительной проверки были обнаружены подлинные паспорта, выданные властями Ирана. Мать и сын признались, что получили фальшивые документы через незнакомого человека.

Спустя несколько часов к линии контроля подошли два пассажира того же рейса с паспортами, выданными властями Нидерландов. В этом случае также был выявлен факт фальсификации. Пограничники проверили туалет в зале прибытия, где обнаружили повреждённые паспорта. Страна происхождения документов – Иран.

В обоих случаях были заполнены протоколы о нарушениях. Документы переданы в лабораторию. Четверых нарушителей не впустили в Молдову, они вернулись в Стамбул.