Четверо фигурантов дела взяток для судей были помещены в изоляторы

Судебная инстанция удовлетворила запрос прокуроров в отношении меры пресечения для обвиняемых в деле «взяток для судей».

Так, по данным Антикоррупционной прокуратуры, адвокат, юридический помощник и обвиняемый по другому делу были помещены под 30-дневный арест в изолятор №13, а врач был помещён также на 30-дневный арест в изолятор НАЦ.

Стоит отметить, что по делу судей фигурируют 10 человек, среди которых 5 судей, прокурор, юридический помощник, адвокат, обвиняемый по другому делу и врач. Ранее судебная инстанция приняла решение поместить одного судью под 30-дневный арест в изолятор НАЦ, двух судей – под 20-дневный арест в изолятор НАЦ, и ещё двух судей и прокурора – под 30-дневный домашний арест.

Согласно материалам дела, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что врач, задержанный по делу судей, подвергнут уголовному преследованию по факту смерти новорожденного.