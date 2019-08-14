Червивая совесть

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О том, как жадность убивает человеческие качества

С тех пор как Молдова погрузилась в широкомасштабный скандал, связанный с поставкой в дошкольные и учебные заведения просроченных и некачественных продуктов, прошло более трёх лет. Казалось, за это время проблему можно было решить. Но вновь и вновь поступают сигналы о том, что детей не щадят и по-прежнему кормят продуктами питания, место которым в мусорном ведре.

Хлеб с мазутом

Самый свежий случай пищевого эксперимента над нашими детьми был предан огласке в начале августа экс-директором кишинёвского детсада №177, которая некоторое время назад была уволена. Экс-администратор утверждает, что её освободили от занимаемой должности за попытки помешать методам закупки некачественных продуктов питания, которые практикует управление образования сектора Чеканы. Экс-директор решила обратиться с доказательствами своих обвинений непосредственно в администрацию президента, куда представила шокирующие фотографии. На них были засняты червивая рыба, испорченное мясо индейки, хлеб с вкраплениями мазута и частицами железа.

По следам этого обращения 5 августа советники президента Ион Кику и Виорика Думбрэвяну провели чрезвычайное заседание, на котором с представителями дошкольных учреждений и причастных к закупкам продуктов структур обсуждался вопрос качества питания детей.

А между тем вместо того чтобы сделать соответствующие выводы и не позволять травить детей просроченными и испорченными продуктами, глава управления образования мэрии Кишинёва Родика Гуцу стала оправдываться – мол, они ни одного директора детсада не уволили за то, что он отказался закупать испорченные продукты. Также она уточнила, что три месяца назад в детский сад на Чеканах действительно поступила червивая рыба, но об этом сразу оповестили Нацагентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), поэтому на стол к детям испорченный продукт не попал. Да и это, мол, был единичный случай.

Какие меры предприняла по этому случаю госпожа Гуцу, трудоустроенная через молниеносный конкурс (за один день) на должность начальника управления, кроме того, что терроризировала директоров, возмутившихся происходящим?

Обет немолчания

Однако уже пару дней спустя стало известно, что и директора других детсадов решили прервать обет молчания, предоставив в президентуру фотографии аналогичных испорченных продуктов, поставляемых в их дошкольные учреждения.

7 августа на своей странице в соцсети советник президента Ион Кику опубликовал эти самые снимки, сопроводив коротким комментарием-упрёком в адрес главы муниципального образовательного ведомства. «Управление образования, которое вчера утверждало, что был единственный случай с червивой рыбой, и сегодня выступит с сообщением для прессы? Почему фирма, которая поставила червивую рыбу 11 апреля, продолжила это делать и 25 апреля? Какие меры предприняла по этому случаю госпожа Гуцу, трудоустроенная через молниеносный конкурс (за один день) на должность начальника управления, кроме того, что терроризировала директоров, возмутившихся происходящим?», – написал И. Кику.

Отделались штрафами

А ведь травля детей гнилой едой длится уже несколько лет. История с поставкой просроченных продуктов в детсады и школы всплыла в 2016 году. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры провели 46 обысков и задержали 17 человек, возбудили дело о фальсификации тендеров на поставки продуктов питания в учебные учреждения. Из школьных и детсадовских столовых было изъято и уничтожено около двух тонн испорченных и просроченных продуктов!

Почему всё продолжается? Потому что виновные не понесли заслуженного наказания. Кто-то просто лишился занимаемой должности или получил административное взыскание, а бизнесмены-преступники отделались штрафами. Публично этот вопрос ни правительство, ни парламент рассматривать не спешили, поскольку нужно было растрясти как минимум пять министерств, в которых сидели свои люди. Из информации ряда СМИ следовало, что депутаты и министры от Демпартии через родственников и подставных лиц являлись представителями 80–100% всех тендеров на поставку продуктов в учебные заведения, и это был хорошо налаженный бизнес.

Совет для безопасности

Есть надежда, что новая власть избавится от всех мошеннических схем и экономических агентов, которые ради прибылей готовы жертвовать будущим страны – подрастающим поколением. Сейчас сотрудники ANSA вновь взялись за проверку всех детских садов. Как ни странно, но даже после всех скандалов и разоблачений инспекторы всё равно находят просроченные продукты.

Согласно сообщению Администрации президента, вопрос участия должностных лиц мэрии в закупке испорченных продуктов для детских садов будет обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности. Чтобы снять эту проблему, потребовалось вмешательство главы государства. А ведь могли бы её решить более простым способом – например, на уровне человеческой совести. Правда, если бы она была у дельцов, зарабатывающих на здоровье детей.

Анастасия Погодина