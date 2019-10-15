Через забор Колизея, чтобы скрыться от полиции: молдаванина-нарушителя задержали в Италии

Через забор Колизея, чтобы скрыться от полиции: молдаванина-нарушителя задержали в Италии

40-летнего гражданина Молдовы арестовали в Риме. По данным местной прессы, мужчина хотел сбежать от полиции и попытался прыгнуть через забор у Колизея.

Как пишет publika.md, инцидент произошёл вечером 10 октября. Мужчина два года находился в международном розыске по подозрению в совершении нескольких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Молдове. На родине он был под домашним арестом, однако с помощью фальшивых документов ему удалось добраться до Италии.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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