Через Молдову пройдёт самая длинная автомагистраль в Европе

Она окружит Чёрное море и свяжет Молдову с такими странами, как Румыния, Россия, Украина, Турция, Болгария, Греция и другие.

Автостраду “Черноморский пояс” протяженностью 7 000 км начнут возводить не позднее 2019 года. Она пройдёт по многим прибрежным странам Европы. В строительстве примут участие следующие государства: Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Россия, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Сербия, Албания, Греция.

У данного проекта нет собственного бюджета и каждая страна, через которую пройдёт автобан, должна будет взять все растраты на себя. В случае, если государство входит в состав ЕС, то его руководство может воспользоваться ресурсами европейского фонда.

На территории Румынии автострада начнется у Джурджу, дойдёт до Бухареста, поднимется к Плоештам -Бузэу – Мэрэшешть – Бырладу – Хушь, а затем пройдет через Республику Молдова, по направлению к Кишиневу.

“Черноморский пояс” станет второй по длине кольцевой дорогой в мире, после автомагистрали в Австралии, протяжённость которой составляет 14 500 км.