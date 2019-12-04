Чем живёт живот?

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Настроение и характер предопределены микрофлорой кишечника

Даже интеллект человека определяет его микробиота – это недавно доказали учёные. Как такое возможно?

Рассказывает доктор медицин­ских наук, профессор Леонид Л­азебник:

– Результаты исследования подтвердили то, что гастроэнтерологи знали давно: внутри человека живёт огромный, сложный организм (микробиота – симбиоз примерно биллиона микроорганизмов, населяющих кишечник), который контролирует нашу жизне­деятельность и определяет болезни, возникающие в течение жизни. Сегодня появились данные, что даже интеллект человека определяет его микробиота. Некоторые учёные считают, что организм – всего лишь наружная оболочка пищеварительной трубки человека.

С микробами в ладу

– Можно ли улучшить характер и избавиться от болезней, изменив состав микробиоты?

– Микробиота каждого человека уникальна – она начинает формироваться во время прохождения плода по родовым путям матери и во время грудного вскармливания, стабилизируется к 7-му году жизни и остаётся неизменной на протяжении всей жизни. Её специфику определяют характер питания, генетика и окружающая среда. Влиять на микробиоту довольно сложно.

– Что нужно делать, чтобы жить в ладу со своими микробами?

– Нужно идти на поводу у своей микробиоты – есть то, что ей хочется, и столько, сколько ей нужно. Не стоит пичкать ни себя, ни близких полезными продуктами, которые организм не принимает. Биологические потребности организма проявляют себя неосознанными пищевыми желаниями (например, дефицит кальция при растущем плоде у беременной заставляет её жевать мел или извёст­ку, дефицит витамина С проявляется в остром желании есть овощи и фрукты, потребность организма в натрии и хлоре – в мечте о солёном и т. д.). Организм зря капризничать не будет.

– Какой главный признак хорошей работы пище­варительной системы?

– У человека должны быть хороший аппетит и нормальный стул. И то и другое должно приносить удовольствие, то есть процесс пищеварения обязан не причинять дискомфорта.

За стол – с радостью

– А что убивает наш желудок?

– Помимо инфекций, связанных с несоблюдением правил личной гигиены, главный враг желудка – хеликобактер (крайне опасный микро­организм, который ВОЗ назвала фактором № 1 развития рака желудка). Это самая распространённая бактерия на Земле – в странах ЕС она встречается у 25 –30% населения, в России – у 70–80%, в Африке – у 100% населения. Хеликобактер передаётся при несоблюдении правил личной гигиены. Микроорганизм хорошо поддаётся лечению, однако пере­несённое заболевание не даёт иммунитета – заразиться можно сразу же после выздоровления. Поэтому некоторые радикально настроенные врачи рекомендуют пройти курс лечения всем членам семьи, если инфекция была выявлена у одного из домочадцев.

Самое трудное в лечении хелико­бактера – его своевременная диагностика. На начальной стадии хеликобактер не даёт симптомов, поэтому большин­ство пациентов узнаёт о нём, когда возникает гастрит или язва.

– Нобелевскую премию по медицине в 2016 г. получил японский учёный, который, по сути, доказал пользу кратко­срочных голоданий. Значит, это реально полезно?

– Ограничивать себя необходимо. Однако еда – это главное, что держит нас на этом свете. Социальные опросы показывают, что 70% людей считают трапезу главной жизненной радостью. К сожалению, любые пищевые ограничения обычно заканчиваются тем, что человек начинает навёрстывать упущенное. Поэтому лучше всегда питаться умеренно, чем устраивать себе жёсткие разгрузки.

– Гастроэнтерологи не советуют садиться за стол в дурном расположении духа, а во всех религиях перед трапезой принято молиться…

– Психологическое состояние человека оказывает огромное влияние на процесс пищеварения. Ни в гневе, ни в плохом настроении принимать пищу нельзя. В Штатах я гостил в доме известного профессора – гастро­энтеролога. У них был интересный ритуал: перед тем как сесть за стол, все присутствующие брались за руки и несколько минут молчали, стараясь при этом думать о хорошем.

Перед едой я всегда советую сделать 3–4 глотка воды – жидкость прокладывает дорогу пищевому комку, стимулирует выработку слюны, активизирует перистальтику.

Очень важно тщательно пережёвывать пищу. Врачи считают, что, перед тем как проглотить еду, нужно сделать не менее 30–40 жевательных движений. Заглатывая плохо пережёванную пищу, вы не только наносите удар по желудку, но и лишаете себя удовольствия.

ВАЖНО!

В аптеках сегодня можно найти лекарства и от боли в желудке, и от тошноты, изжоги и метеоризма. Велик соблазн лечиться самим, не посещая врача. Но делать этого нельзя. Нивелируя симптомы, можно проглядеть развитие опасных патологий, в том числе рака. Кроме того, признаки разных заболеваний очень похожи, их легко спутать. Поэтому с любым дискомфортом, появившимся впервые, необходимо идти к врачу.

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Время гастритов. Как защитить желудок

Пока человек молод и здоров, процесс адаптации к любым переменам происходит легко и незаметно. С годами и накопленными болезнями – всё сложнее. Поэтому в переходный период здоровье может давать сбой.

Не только про сон

Зима и лето считаются устойчивыми, стабильными сезонами. А вот осенью (как, впрочем, и весной) в нашем организме существенно снижается выработка мелатонина – гормона, который не только управляет нашим сном, но и регулирует выделение желудочного сока. А как известно, усиление выработки этой жидкости повышает риск заболеваний ЖКТ.

Более того, в переходные периоды сам этот гормон, которому положено выделяться в ночное время (с 23:00 до 6:00), вдруг начинает продуцироваться в середине дня. Поэтому осенью по утрам мы никак не можем проснуться, а в разгар рабочего дня начинаем зевать.

Язва – по календарю

Хронический гастрит и язва желудка гораздо меньше подвержены сезонным колебаниям. Осенью, в первую очередь, обостряется язвенная болезнь 12‑перстной кишки. Врачи считают это классикой. И раньше, когда аппаратная диагностика была ещё не так развита, такой диагноз могли поставить лишь на основании того, что обострение у больного происходит строго дважды в год (весной и осенью). Кроме того, для язвы 12‑перстной кишки характерны так называемые голодные боли, в том числе по ночам. При других патологиях ЖКТ они, если и бывают, то менее выраженные.

Кстати, люди иногда путают язвенную болезнь и язву 12‑перстной кишки, считая их одним заболеванием. Это не так. Если язвенная болезнь желудка может перерождаться в рак, то язва 12‑перстной – никогда. Тем не менее эта болезнь серьёзно нарушает качество жизни, может приводить к внутренним кровотечениям и стенозу (сужению) органа – осложнениям, требующим срочной операции. Впрочем, и гастрит тоже отнюдь не пустяк. Некоторые его формы (прежде всего антральный и фундальный гастрит) также могут перерождаться в рак, поэтому их нужно правильно лечить и контролировать.

Что беспокоит

Вот симптомы, требующие неотложного посещения гастроэнтеролога:

Боли, дискомфорт в животе. Если болит выше пупка, чаще всего проблема связана с желудком, если ниже – с кишечником. Ещё это может быть связано и с желчным пузырём, и с поджелудочной железой.

Если болит выше пупка, чаще всего проблема связана с желудком, если ниже – с кишечником. Ещё это может быть связано и с желчным пузырём, и с поджелудочной железой. Нарушение аппетита (пониженный или, наоборот, повышенный). Первый характерен, например, для антрального гастрита, второй – для эрозивного гастрита или язвенной болезни желудка и 12‑перстной кишки.

Первый характерен, например, для антрального гастрита, второй – для эрозивного гастрита или язвенной болезни желудка и 12‑перстной кишки. Тошнота (частый признак гастрита).

(частый признак гастрита). Изжога (характерна для недостаточности кардии или для грыжи диафрагмы).

Если врач, выслушав жалобы больного на боль в желудке или другие симп­томы, пощупав его живот и задав ещё пару-тройку вопросов, уверенно пишет в медицинской карте, допустим, «гастрит», от такого специалиста надо бежать со всех ног. Ведь такой диагноз на глазок не ставится, предварительно необходимо провести гастроскопию и взять биопсию повреждённого участка слизистой, чтобы иметь морфологическое подтверждение диагноза (и исключить наличие злокачественного процесса).

Причём биопсию надо брать не с одного участка, а желательно сразу с 3–4 – для надёжности. При подозрении на язву желудка без гастроскопии и биопсии также не обойтись.

Лидия Юдина