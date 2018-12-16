Чем закончилась захватывающая погоня в Оргееве: звёздный час достался 17-летнему парню на маминой машине

Стала известна личность водителя, который умело выделывал трюки на автомобиле, убегая от экипажа патрульных в Оргееве. Им оказался 17-летний молодой человек, взявший мамину машину, чтобы покататься.

Такую информацию предоставила пресс-секретарь Инспекторта патрульной полиции Алина Бунгез, пишет unimedia.info. По её словам, поздней ночью патрульные заметили автомобиль марки Volkswagen, который двигался на высокой скорости. Приказ патрульных остановиться «смельчак» проигнорировал и продолжил движение, поэтому органы правопорядка инициировали погоню. Далее молодой человек заехал на автозаправочную станцию, развернулся и поехал в обратную сторону. Всё это время за ним ехала патрульная машина с включёнными проблесковыми маячками.

Водитель направился в сторону населённого пункта Пеливан, где патрульные его преследовали около 15 минут. В погоню была привлечена ещё одна машина экипажа полиции, которая направилась навстречу нарушителю. Увидев вдалеке проблесковые маячки, юный «шумахер» свернул вправо, а в итоге приехал домой, где и его и нашли правоохранительные органы.

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемому едва исполнилось 17 лет и он взял мамину машину, чтобы покататься. Родители несовершеннолетнего находятся на заработках, а он проживает с бабушкой. В итоге автомобиль был конфискован и отправлен на штрафплощадку Оргеева.

Дело было задокументировано. Молодому человеку грозит административное наказание.