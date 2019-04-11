Чем опасна овсянка на завтрак?

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Какая каша поможет похудеть и почему гречку не стоит выбирать на гарнир к мясу

Все с детства знают, что каши нужно есть на завтрак. Но при этом большинство готовит их неправильно – на молоке и с сахаром. Такое блюдо несёт мало пользы.

Оказывается, в кашах есть не только витамины, но и… антивитамины. Как избежать негативного воздействия этих веществ и получить максимум пользы от круп? Рассказывает врач Татьяна Киселёва.

– Крупы из зерновых культур – это классические дето­ксицирующие (очищающие) средства, восстанавливающие водно-солевой баланс организма и витаминно-минеральный состав крови, что особенно актуально после праздничных угощений с обилием алкоголя. Живительная сила каш известна с давних времён, и этому есть современное научное подтверждение: уникальный белковый и амино­кислотный состав, обилие пищевых волокон и природных биологически доступных ­полифенолов (антиоксидантов), витаминов (В1, В2, В6, ниацина, Е, каротиноидов, биотина, пантотеновой и фолие­вой кислот) и жизненно важных макро- и микроэлементов (калия, кальция, магния, железа, марганца, меди, цинка).

Правильно приготовленная каша способствует пищеварению, используется в лечебных диетах восточной медицины при ожирении, сахарном диабете и как антидепрессант. Хорошо разваренные полужидкие каши особенно показаны при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (обволакивают и смягчают), после переедания, работающим на вредных производствах и злоупотребляющим алкоголем.

Лекарство от стресса

При приготовлении каш наш выбор ограничивается рисом, гречкой и овсянкой. Добавьте к этому списку пшено, полбу, дикий рис и низкокалорийную перловку, способствующую снижению массы тела.

Пшено восполняет энергию в организме. Если вы живёте в городе, часто испытываете депрессию, чувство усталости и отсутст­вие энергии, которые сопровождаются болью в области желудка и тошнотой, попробуйте такой рецепт. Пшено нужно обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде, растереть в порошок и смешать с сахаром (на 2 части порошка 1 часть сахарной пудры), пересыпать в баночку с крышкой. Принимать по 4 чайные ложки 2 раза в день несколько месяцев. Подобное «лекарство» снижает тягу к сладостям и ночным приёмам пищи.

С позиции западной медицины, пшено полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (высокое содержание калия), нарушениях функции печени, для стимуляции кроветворения (особенно в сочетании с тыквой) – в качестве источника каротиноидов (из 1 молекулы бета-каротина в организме образуются 2 молекулы витамина А). Содержащийся в пшене милиацин помогает иммунитету, обладает противовоспалительным дейст­вием, способствует снижению сахара в крови.

Помните: пшено (в отличие от гречки) нельзя хранить долго – его жиры быстро окисляются и прогоркают.

Есть также вид полбяной пшеницы (полба). Это самый экологичный (не выносит удобрений, пестицидов, гербицидов) высокобелковый вид пшеницы, пригодный для приготовления супов, гарниров, салатов и каш.

Замочить и сварить

Крупы содержат так называемые антивитамины. Они могут вытеснять витамины в биохимических реакциях в организме, изменять их химическую структуру или даже разрушать. Классический пример – овсянка. В ней антивитамином выступает фитиновая кислота, которая препятст­вует всасыванию жизненно важных макро- и микроэлементов (в частности кальция). Поэтому геркулес не рекомендуется для постоянного употребления – лучше делать 2-недельный перерыв для восстановления функции кишечника. К слову, овсянка не показана также людям с I группой крови (из-за наличия лектинов) и легко возбудимым детям – из-за явных согревающих свойств, делающих её особенно популярной в холодной и сырой Англии.

Чтобы избежать негативного действия антивитаминов в других крупах, перед приготовлением их обязательно нужно промывать, замачивать на 2–10 часов и снова тщательно промывать. Подготовленную крупу засыпаем в кипящую воду, снимаем пену, до минимума убавляем огонь и варим под крышкой до готовности без помешивания, чтобы не нарушить внутреннюю структуру крупы. Если организм успел накопить много «патологической сырости и слизи» (это особенно касается любителей жидких молочных продуктов, картофеля, свёклы), то крупу перед варкой лучше прожарить на горячей сухой сковороде.

Так, полному, рыхлому человеку, который утром встаёт с отёками, рекомендуется на ­завтрак варить в течение 2–3 часов жидкую кашу на воде из предварительно прокалённого на сковороде пшена (в этом случае его заранее не промываем и не замачиваем). Для сытости на завтрак можно комбинировать такую кашу с парой варёных яиц. Благодаря такой диете через некоторое время лишняя вода может сойти, а склонность к отёчности – уменьшиться.

В целом крупы плохо совместимы с другой высокоуглеводной (картофель, сахар, фрукты) и высокобелковой (мясо, рыба) пищей (исключение – яйца). Зато хорошо сочетаются с овощами, пряными травами и лекарст­венными растениями.

Например, гречка плохо совместима с говядиной и уж совсем несовместима с бараниной и свининой. А плов готовят с овощами и специями, улучшающими совместное переваривание риса с мясом. В отличие от западных диетологов, восточная медицина не рекомендует варить каши на молоке и употреблять их с сахаром и вареньем. Каши на молоке рекомендуются лишь подвижным, худощавым, беспокойным, нервозным и легковозбудимым людям, ослабленным после болезни детям.

Для повышения питательности и вкусовых качеств зерновых каш лучше использовать топлёное сливочное масло, полностью освобождённое от молочных белков и воды.

Юлия Борта

В ТЕМУ

Какая каша полезнее: на молоке или на воде?

Отвечает диетолог Елена Соломатина: Варить кашу лучше на воде. При желании, конечно, можно и молоко добавить, но только в готовое блюдо. Варить кашу в кипящем молоке я не рекомендую. Во-первых, в покупном молоке в процессе обработки все белки уже были денатурированы*, а во-вторых, при термической обработке мы теряем ещё больше его ценных полезных свойств. Молоко в сыром виде усваивается гораздо лучше, нежели в кипячёном. Так что каша на молоке может не подойти людям с чувствительным кишечником. Знаете, лучше кашу даже не варить, а, по возможности, запарить обычным кипятком (ту же овсянку или гречку). Последнюю, конечно, придётся подержать под крышкой минут 15 и, может, больше, зато все полезные микроэлементы и витамины будут ваши.

* Денатурация – от лат. denaturatus. Приставка de означает отделение, удаление. Иными словами, это удаление природных, естественных свойств чего-либо.