Чем может обернуться для страны желание некоторых политиков аннулировать российский кредит (ВИДЕО)

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В субботу, 25 апреля, вступили в силу принятые парламентом закон о внесении изменений в государственный бюджет РМ и пакет мер в поддержку национальной экономики и предпринимателей в условиях пандемического кризиса. Это позволило правительству получить предоставленный МВФ кредит и направить его на покрытие дефицита бюджета. Однако при внесении поправок в госбюджет учитывался и российский кредит, соглашение о получении которого было оспорено в Конституционном суде.

– Есть соглашение будет аннулировано, есть риск того, что мы не сможем покрыть расходы в размере более 4 млрд леев. В первую очередь, речь идет о ремонте дорог на сумму 1,4 млрд леев – это касается около 900 примарий по стране. В этом году, как и ранее, у нас была запланирована программа по реабилитации дорог. Помимо очевидной пользы это означало и создание рабочих мест для наших сограждан, вернувшихся из-за границы. Финансирование этого проекта будет приостановлено в том случае, если соглашение с РФ не вступит в силу, – сказал он.

Также, отметил премьер, будет невозможным возврат НДС в размере 1 млрд леев, что является частью программы поддержки экономических агентов, находящимся на данном этапе в затруднительном положении. Под вопросом окажутся и субсидирование процентов по кредитам, взятым предпринимателями для выплаты заплат, а также средства, запланированные для соцпомощи гражданам и оказания содействия медицинской системе.

– Хочу подчеркнуть, что все спекуляции по поводу статьи 7 п. 2 и других статей носят политический либо геополитический характер. Некоторые политические силы намеренно этим спекулируют в надежде, что правительство не сможет профинансировать приоритетные для страны затраты в трудной ситуации. Очень надеюсь, что это соглашение вступит в силу как можно скорее. В ином случае придется пересмотреть бюджет и урезать эти расходы. Ответственность лежит на тех, кто спекулирует и играет в политические игры по этому вопросу, – подытожил премьер-министр.

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