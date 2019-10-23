Чем должны заниматься министерства?

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Предприниматель Дина Круду проработала после назначения на должность госсекретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды ровно четыре дня. Одной из причин ухода, по её словам, было то, что работники министерства и она по-разному смотрят на роль этого ведомства. Деловая женщина сказала, что в министерстве считают: госведомство должно разрабатывать политики, а не обязано искать рынки сбыта для сельхозпроизводителей.

Так ли это? Чем на самом деле должно заниматься министерство?

Мнение Муравского

Это утверждение убедило меня в том, что проблема, о которой я неоднократно говорил и писал, должна быть серьёзно обсуждена в кругу экспертов и на правительственном уровне. И касается это не только Министерства сельского хозяйства.

В чём суть проблемы? У нас давно уже продвигается идея-концепция, что министерства должны разрабатывать политики, а агентства – их внедрять. Такое вот разделение труда. Звучит красиво, но понимается у нас это настолько примитивно, топорно, что на практике превращается в пародию на управление. Министерства всё более превращаются в некое сообщество теоретиков – разработчиков политик, оторванных от реальной жизни, а работники агентств должны внедрять некие политики, в разработке которых они не участвовали и не вполне понимают их цели и задачи. Возникла эта концепция на ложном понимании принципа конфликта интересов, который из сферы отношений государственных органов с бизнесом примитивно перенесли в сферу отношений государственных органов между собой. А посему надо вернуться к роли министерств как главных институтов разработки отраслевых политик и обеспечивающих их внедрение. Агентства должны играть роль только органов, осуществляющих функции мониторинга, контроля и оценки политик, а также прямого регламентирования деятельности экономических агентов (стандартизация, лицензирование, строительная и экологическая инспекции и тому подобное). Тогда и не будет возникать вышеназванная проблема. Именно Министерство сельского хозяйства должно быть тем органом, который ведёт постоянный анализ потенциальных рынков, рассчитывает прогнозы на рынках главных наших продуктов на среднесрочную и долгосрочную перспективы (прогноз ёмкости рынков, цен, поведение главных конкурентов и т. д.). В дополнение к этому министерство должно обеспечивать поиск новых рынков, обеспечить государственную поддержку наших экспортёров через инициирование специальных соглашений со странами-импортёрами, программ поддержки и т. д. И вся эта информация должна постоянно доводиться до сведения наших сельхозпроизводителей.

Это только один аспект деятельности ведомства, которого сейчас просто не существует. Так что можно сказать: наше Министерство сельского хозяйства до сегодняшнего дня не выполняет функции органа управления отраслью в рыночной экономике.

Александр Муравский, экс-вице-премьер РМ