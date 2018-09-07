Человек без комплексов: обнаженный мужчина “принимал душ” у здания Генпрокуратуры. Реакция Харунжена (ВИДЕО)

Человек без комплексов: обнаженный мужчина “принимал душ” у здания Генпрокуратуры. Реакция Харунжена (ВИДЕО)

Весьма необычный инцидент был запечатлен в Кишиневе накануне вечером.

На кадрах, опубликованных порталом stiri.md, видно, как мужчина, судя по всему решив воспользоваться потоком воды из ливневой трубы, разделся и принялся мыться и стирать вещи. Апогеем стал момент, когда он стянул с себя последний элемент одежды, полностью обнажившись. При этом рядом стоял другой мужчина, к счастью, одетый, и наблюдал.

Произошедшее уже прокомментировал генпрокурор Эдуард Харунжен. Так, он рассказал, что это случилось накануне вечером, когда все сотрудники учреждения уже ушли домой. В полиции уже идентифицировали “мужчину без комплексов”: им оказался человек без определенного места жительства.

– По моему личному мнению, принятие душа – это хорошо. И если тот факт, что это было сделано у стен здания госучреждения, будет способствовать соблюдению личной гигиены, – это неплохо, – шутливо прокомментировал инцидент Харунжен.

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