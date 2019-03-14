«Человеческие зоопарки». Позор белых, о котором не принято вспоминать

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Обитатели «человеческих зоопарков», как правило, оказывались в Европе не по своей воле. Их вывозили из родных мест насильно, продавая предприимчивым европейцам.

В 1958 году в Брюсселе прошла Expo 58, Всемирная выставка, на которой были представлены самые передовые на тот момент достижения науки и техники.

«Выставка негров» в Брюсселе

Среди макетов космических ракет, атомных электростанций, рядом с новейшими автомобилями располагалось и «чудо» несколько иного рода. Чернокожие африканцы, отделенные от посетителей забором, представляли свой «дикарский быт». Сохранились фотографии: белая дама, перегнувшись через забор, угощает африканскую девочку бананом.

«Конголезская деревня вместе с жителями» стала последним представлением «человеческого зоопарка» в Европе.

Организаторы явно перестарались. Иностранные гости, видя подобное, стыдливо прятали глаза в пол: в других европейских странах от развлечений подобного рода отказались еще за два десятка лет до этого.

Людям, возможно, трудно было перестроиться и начать воспринимать жителей своей колонии как таких же людей, что и они сами.

Король Бельгии Леопольд II, взойдя на престол в 1865 году, стал мечтать о превращении своей страны в колониальную империю. В 1885 году, захватив обширные территории в бассейне реки Конго, король провозгласил себя правителем Свободного государства Конго. В течение 23 лет Бельгийское Конго являлось личным владением Леопольда II, а все его жители стали рабами монарха.

Бельгийские газеты писали, что в Конго проживают жестокие и кровожадные дикари-каннибалы, которых можно ввести в цивилизованные рамки исключительно при помощи жестких мер. Внушить дикарям почтение должны были «Общественные силы»: частная армия короля, сформированная из представителей воинственных африканских племен под руководством бельгийских офицеров.

Геноцид по-королевски

Одни африканцы истязали других африканцев ради бизнеса Леопольда II: экспорта природного каучука и слоновой кости. Жителей Конго сгоняли на работы, где они тысячами гибли от непосильного труда, голода и эпидемий. Для того чтобы заставить мужчин-конголезцев работать усерднее, их семьи брали в заложники. За невыполнение производственных норм отрубали руки или убивали детей.

В 1908 году информация о порядках, творящихся в африканских владениях Леопольда II, стала широко известна в Европе. Король вынужден был передать владения в Конго государству, превратив их в полноценную колонию Бельгии.

Сколько жителей Конго погибли от рук подручных Леопольда II, неизвестно. По данным исследователей, если в 1884 году в Конго проживало около 30 миллионов человек, то к 1920 году население сократилось до 15 миллионов.

В самой Бельгии больше осуждали финансовые злоупотребления короля, который присваивал себе все полученные доходы, нежели геноцид, унесший жизни миллионов человек.

Полвека спустя бельгийцы, конечно, уже не видели в конголезцах людоедов: теперь они воспринимали их как милых животных, занимающих место где-то между уморительными косолапыми мишками и величественными слонами.

Живая «экзотика» для Старого Света

«Они должны быть хорошими и толковыми и сметливыми слугами: я заметил, что они очень быстро научились повторять то, что им говорилось. И я полагаю, что они легко станут христианами, так как мне показалось, что нет у них никаких верований. И, с божьей помощью, я привезу отсюда для ваших высочеств шесть человек, которых возьму при отправлении, чтобы научились они говорить», — так писал испанской королевской чете об индейцах испанский мореплаватель Христофор Колумб. Первые индейцы, доставленные в Европу, воспринимались как экзотический сувенир, достойный внимания, но ни в коем случае не как люди, равные европейцам. Такое отношение обернулось жесточайшим истреблением миллионов коренных жителей Америки. Те же, кто был вывезен в Европу, превращались в рабов, предмет домашнего обихода состоятельных европейцев.

Совершенно иные климатические условия, другой образ жизни и непривычная пища убивали их стремительно. Однако белые господа не видели в том проблемы, ведь из колоний можно было привезти новых «дикарей».

Великая французская революция, изменившая жизнь европейцев, не сказалась на отношении жителей Старого Света к коренным обитателям Африки и Америки.

Больше того, европейские простолюдины, только-только добившись улучшения своего положения в обществе, тоже захотели иметь возможность наблюдать за «дикарями». Этот широкий спрос и породил такое явление, как «человеческие зоопарки», где жители Африки, Океании и других регионов планеты находились на таких же правах, что и обезьяны, медведи и павлины.

Саарти Баартман: судьба «готтентотской Венеры»

К концу XIX века «человечески зоопарки» работали в Нью-Йорке, Антверпене, Лондоне, Барселоне, Петербурге, Варшаве и многих других городах. «Деревня негров», представленная на Всемирной выставке 1889 года в Париже, за время своей работы привлекала внимание 28 миллионов посетителей.

Обитатели «зоопарков», как правило, оказывались в Европе не по своей воле. Их вывозили из родных мест насильно, продавая предприимчивым европейцам.

Классическим примером может служить судьба «готтентотской Венеры» Саарти Баартман. Девушка из африканского народа готтентотов, жившая на территории современной Восточно-Капской провинции ЮАР, после нападения белых «охотников за головами» была обращена в рабство. Какое-то время она была служанкой в доме белых фермеров, а затем ее отправили в Европу для демонстрации публике: европейцев должны были привлечь ее большие выпирающие ягодицы.

На протяжении нескольких лет ее выставляли в Лондоне и Париже, а попытки борцов с рабством освободить девушку не увенчались успехом. Когда пресыщенная публика стала терять к ней интерес, девушку заставили заниматься проституцией. Саарти Баартман умерла в декабре 1815 года, а ее препарированные останки выставлялись в парижском Музее человека вплоть до 1974 года. Лишь в начале XXI века правительство ЮАР смогло добиться погребения Саарти Баартман на родине.

Ота Бенга: в одной клетке с обезьянами

Об условиях жизни обитателей «человеческих зоопарков» заботились куда меньше, чем об экзотических животных. Только в зоопарке Гамбурга, где существовала постоянная «экспозиция негров», в период с 1907 по 1912 годы умерло 27 человек.

В 1904 году во время Всемирной выставке в Сент-Луисе была открыта и антропологическая экспозиция, представлявшая собой все тот же «человеческий зоопарк». Среди его обитателей был Ота Бенга, конголезский пигмей из народа мбути. Из-за роста в 140 сантиметров посетители выставки принимали его за мальчика. На самом деле на тот момент ему было 23 года.

Он был на охоте, когда в деревню ворвались каратели из «Общественных сил» короля Леопольда II. Убили всех, включая его жену и двоих детей. Вскоре схватили и его, отправив на невольничий рынок. Там его выкупил американец Сэмюэль Вернер, собиравший живые экспонаты для Всемирной выставки в Сент-Луисе.

После выставки Вернер вернул Бенга в Африку, однако в 1906 году пигмей снова оказывается в Америке. Сам Вернер утверждал, что Ота изъявил желание снова поехать с ним. Как было на самом деле, сказать трудно, но очень скоро африканец оказался в зоопарке Бронкса. Директор заведения поместил его рядом с обезьянами, чтобы продемонстрировать неполноценность чернокожих в сравнении с белой расой.

Надпись на табличке гласила: «Африканский пигмей, „Ота Бенга“. Возраст — 23 года. Рост — 4 фута 11 дюймов. Вес — 103 фунта. Доставлен доктором Сэмюэлом П. Вернером из района реки Касаи, Свободное государство Конго, Южная Центральная Африка. Ежевечерний показ в течение сентября».

«Смешно стонать над выдуманными унижениями»

Американская публика валом валила на «дикаря». Газета New York Times писала: «Ота Бенга… нормальный представитель своей расы или своего племени, умственно развитый не хуже своих соплеменников. Являются ли они примером задержки в развитии и находятся ли ближе к человекообразным обезьянам, чем к другим африканским дикарям, или их можно рассматривать как выродившихся потомков обыкновенных негров, — в любом случае они представляют интерес для интересующихся этнологией, и их изучение может принести большую пользу…

Что касается самого Бенги, то он, вероятно, чувствует себя не хуже, чем в родной стране, и смешно стонать над выдуманными унижениями, которым он подвергается. Пигмеи превосходно выживают в своих родных лесах, но в человеческой иерархии стоят на очень низкой ступени. Предлагающие отправить Бенгу из клетки в школу не учитывают того факта, что именно школа станет для него настоящим мучением и всё равно не принесет никакой пользы. Та идея, что все люди были бы одинаковы, имей они равную возможность получить образование, давно устарела».

Тем не менее нашлись люди, которые сочли, что происходящее не забавно, а омерзительно. Кампания в защиту пигмея привела к тому, что он был освобожден из зоопарка и взят на попечениеДжеймсом М. Гордоном, руководителем сиротского приюта Говарда для цветных в Бруклине.

Ота Бенга выучил английский язык, освоился в обществе, устроился на работу. Самой большой его мечтой было вернуться в Конго. Однако заработать на обратный билет он не мог: из-за недостатка образования Ота мог получить только низкооплачиваемую работу. С началом Первой мировой войны пассажирское трансокеанское сообщение между Америкой и Африкой было прекращено, из-за чего Бенга впал в тяжелую депрессию. Решив, что на родину ему вернуться уже не удастся, 20 марта 1916 года Ота Бенга покончил с собой.

Люди и звери

Сегодня чрезвычайно популярна идея, согласно которой, животные в зоопарках должны содержаться не в тесных клетках, границами которых являются искусственные заборы и заграждения, а в больших вольерах, ограниченных естественными барьерами. Автором такой концепции считается немецкий зоолог и предприниматель Карл Хагенбек. Зоопарк Хагенбека, основанный в 1907 году, считается одним из самых известных в мире.

Куда меньше известно о том, что в 1875 году Карл Хагенбек стал автором еще одной новинки: он стал демонстрировать животных той или иной страны вместе с «дикарями», проживающими там же. Вопросы свободы людей господина Хагенбека занимали куда меньше, нежели удобные условия для животных.

Постепенное исчезновение «человеческих зоопарков» произошло в 1930-х годах. Связано это было не только с распространением антирасистских настроений, но и с Великой Депрессией, которая снизила спрос на подобные развлечения естественным путем.

В 1936 году в итальянском Турине закрылся последний постоянно действующий «человеческий зоопарк». Выставка в Брюсселе в 1958 году лишь напомнила европейцам о прежних временах.

Сегодня туристы с удовольствием посещают так называемые «этнические деревни», но работают они на совершенно других принципах: в роли «аборигенов» выступают наемные артисты. Да и вряд ли кому-то из посетителей придет в голову угощать чернокожего «вождя» бананом: за такое можно вполне заслуженно получить по голове.

А о «человеческих зоопарках» забывать не стоит. Особенно — тем, кто и сегодня любит порассуждать о гуманизме, мудрости и высоком интеллекте представителей любой расы.