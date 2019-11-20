Человеческие останки обнаружил на своём участке житель Слободзеи

0

Копая яму для погреба на территории своего домовладения, 39-летний житель села Чобручи обнаружил человеческие останки. На место прибыла следственно-оперативная группа.

На глубине 2,20 м находились фрагменты позвонков, большой берцовой, бедренной костей, стопы, крестца, тазовой кости, рёбер, черепа и нижней челюсти. По предварительным выводам специалиста, давность останков составляет более 50 лет. Возраст умершего человека – около 60 лет, пишет mvdpmr.org.

Костные фрагменты направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.