Чехия и Молдова активизируют двустороннее сотрудничество

Чехия и Молдова активизируют двустороннее сотрудничество

Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с послом Чешской Республики в Республике Молдова Зденеком Крейчи. В ходе диалога были затронуты вопросы, касающиеся широкого спектра областей молдавско-чешских отношений. 

Глава кабмина рассказал о приоритетах правительства, среди которых: реформа юстиции, привлечение инвестиций, модернизация инфраструктуры, Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

– Мы выступаем за активизацию двустороннего сотрудничества и поддержание конструктивного диалога с партнерами Республики Молдова, – сказал Ион Кику.

Со своей стороны Зденек Крейчи подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать европейский курс Республики Молдова и модернизацию страны, призванную повысить благосостояние людей.

В заключение стороны заявили о решимости активизировать двустороннее взаимодействие и сотрудничество.

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