“Чего не сделаешь ради кресла президента?”. Цырдя раскрыл истинные причины авантюры Санду с назначением генпрокурора

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Что же заставило премьер-министра Майю Санду пойти на эту авантюру с назначением генпрокурора?

1) Страх падения рейтинга из-за альянса с ПСРМ: “АКУМ” проиграл Кишинев, появился риск проиграть президентские выборы.

2) Провалы правительства: нет арестов, инвестиций, возврата украденных активов – аэропорта, миллиарда и т.д. Выросли тарифы на электроэнергию на 15%, цены на фрукты-овощи. Появились протесты транспортников – нет “дозволов”. Для этого надо ездить в РФ, но Санду не хочется раздражать правых! А, значит, будут финансовые потери.

3) Появились серьезные экономические угрозы: упали денежные переводы гастарбайтеров и темпы роста экспорта в ЕС, стагнируют инвестиции (ПИИ), рост ВВП (в зоне 3%). Есть проблемы с газом – Украина не хочет подписывать с “Газпромом” договор о транзите.

МВФ “прогибает” правительство, требуя урезания социальных программ, повышения налогов, НДС и т.д. Это уже раздражает бизнес. Короче, экономических прорывов не будет.

РАСЧЕТ САНДУ

Санду любой ценой хочет стать президентом. Она не простила Додону свой проигрыш в 2016. Везде трубит, что ее победу украли!

Став премьером, Санду быстро поняла, что не справляется с ситуацией. Дальше будет хуже. Появилось разочарование. Всё больше людей стали понимать, что Санду – слабый премьер.

Вот она и пошла на открытый конфликт с ПСРМ, с президентом, провоцируя свою отставку.

План прост – “я не премьер-импотент, я – жертва. Меня устранили за то, что я хотела дать людям “честного” генпрокурора! Такого же “честного”, как и мои министры!”.

Она начнет протесты против Игоря Додона, обвинит его, что он “Плахотнюк-2”. Попытается организовать палаточные городки.

Главный расчет Санду – взятие президентуры в ноябре 2019!

Получится? Не уверен.

Ясно одно – своими амбициями она поставила под удар правительство, реформы, собственных товарищей, будущее страны.

Хотя, чего не сделаешь ради кресла президента?