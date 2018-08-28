Чего и следовало ожидать: партия Санду встала на защиту рвущихся в Молдову унионистов

Партия “Действие и солидарность” выразила недовольство тем, что Пограничная полиция не пустила в Молдову марширующих из Румынии унионистов.

Согласно официальному заявлению формирования, руководимого Майей Санду, этот “недружественный жест” по отношению к людям, желающим лишить Молдову независимости, “ставит под угрозу безвизовый режим” Молдовы и ЕС. Сами же румыноунионисты, по мнению лидеров ПДС, никакой угрозы для Молдовы не представляют.

– Мы требуем немедленной отмены этого одиозного решения и допуска братьев-румын на территорию Республики Молдова! – говорится в заявлении руководимого Майей Санду формирования.

Стоит отметить, что Майя Санду неоднократно выказывала свою любовь к унионистам и демонстрировала приверженность идее объединения Молдовы и Румынии. Ранее она приняла участие в марше по случаю 100-летия унири, а в предвыборный период заявляла, что намерена искать “точки соприкосновения” с унионистами и сотрудничать с Бэсеску.