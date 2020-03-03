Чего хотели и чего добились руководимые из тени Плахотнюком и Шором протестующие, – Цырдя

Чего добились?

1) Выбили дверь и окна правительства;

2) Напали на журналистов из-за русского языка;

3) Устроили транспортный коллапс в столице;

4) Нанесли ущерб стране и экономики в десятки миллионов леев из-за перекрытия улиц;

5) Создали угрозу для жизни сотен граждан – машины скорой помощи опоздали на 20 минут к пациентам;

6) Дискредитировали день памяти жертв приднестровского конфликта, использовав его в личных, политических целях;

7) Показали полное презрение и ненависть к русскоязычным гражданам (русским, украинцам, гагаузам), что, безусловно, плохо отразится на наших отношениях с РФ, Украиной и так далее;

8) Создали проблемы в отношениях с Приднестровьем, которое получает лишний аргумент, что в РМ одни националисты и надо жить порознь;

9) Создали в обществе атмосферу недоверия к комбатантам, большинство из которых не поддерживают такие манифестации;

10) Выставили нас в дурном свете на весь мир! Теперь внешние инвесторы 7 раз подумают, прежде чем инвестировать в “нестабильную страну”.

Как-то так. А может в этом и состоял весь план?