Чего хотели и чего добились руководимые из тени Плахотнюком и Шором протестующие, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Чего на словах хотели протестующие, руководимые из тени Плахотнюком и Шором?:
1) Отставки правительства Кику;
2) Отставки и ареста президента Додона;
3) Досрочных выборов;
4) Приравнять их в правах к ветеранам ВОВ.
Чего добились?
1) Выбили дверь и окна правительства;
2) Напали на журналистов из-за русского языка;
3) Устроили транспортный коллапс в столице;
4) Нанесли ущерб стране и экономики в десятки миллионов леев из-за перекрытия улиц;
5) Создали угрозу для жизни сотен граждан – машины скорой помощи опоздали на 20 минут к пациентам;
6) Дискредитировали день памяти жертв приднестровского конфликта, использовав его в личных, политических целях;
7) Показали полное презрение и ненависть к русскоязычным гражданам (русским, украинцам, гагаузам), что, безусловно, плохо отразится на наших отношениях с РФ, Украиной и так далее;
8) Создали проблемы в отношениях с Приднестровьем, которое получает лишний аргумент, что в РМ одни националисты и надо жить порознь;
9) Создали в обществе атмосферу недоверия к комбатантам, большинство из которых не поддерживают такие манифестации;
10) Выставили нас в дурном свете на весь мир! Теперь внешние инвесторы 7 раз подумают, прежде чем инвестировать в “нестабильную страну”.
Как-то так. А может в этом и состоял весь план?