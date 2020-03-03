Чего хотели и чего добились руководимые из тени Плахотнюком и Шором протестующие, – Цырдя

Чего хотели и чего добились руководимые из тени Плахотнюком и Шором протестующие, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Чего на словах хотели протестующие, руководимые из тени Плахотнюком и Шором?:

1) Отставки правительства Кику; 

2) Отставки и ареста президента Додона; 

3) Досрочных выборов; 

4) Приравнять их в правах к ветеранам ВОВ.

Чего добились?

1) Выбили дверь и окна правительства; 

2) Напали на журналистов из-за русского языка; 

3) Устроили транспортный коллапс в столице; 

4) Нанесли ущерб стране и экономики в десятки миллионов леев из-за перекрытия улиц; 

5) Создали угрозу для жизни сотен граждан – машины скорой помощи опоздали на 20 минут к пациентам; 

6) Дискредитировали день памяти жертв приднестровского конфликта, использовав его в личных, политических целях; 

7) Показали полное презрение и ненависть к русскоязычным гражданам (русским, украинцам, гагаузам), что, безусловно, плохо отразится на наших отношениях с РФ, Украиной и так далее; 

8) Создали проблемы в отношениях с Приднестровьем, которое получает лишний аргумент, что в РМ одни националисты и надо жить порознь; 

9) Создали в обществе атмосферу недоверия к комбатантам, большинство из которых не поддерживают такие манифестации; 

10) Выставили нас в дурном свете на весь мир! Теперь внешние инвесторы 7 раз подумают, прежде чем инвестировать в “нестабильную страну”. 

Как-то так. А может в этом и состоял весь план?

 

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