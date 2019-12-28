Чебан: Зоопарк должен стать туристической достопримечательностью Кишинёва (ФОТО)

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Сегодня примар муниципия Кишинёв Ион Чебан обсудил с руководством зоопарка конкретные планы обустройства территории, развитие, а также мотивацию сотрудников.

– Моя цель – сделать это место важной туристической достопримечательностью Кишинёва. И одной из приоритетных задач будет создание учебно-наблюдательного центра, который станет хорошим партнёром для образовательных учреждений, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Кроме этого, стороны обсудили помощь примарии муниципия Кишинёв в завершении подготовки вольеров площадью 1 000 квадратных метров, предназначенных для содержания медведей и волков, которые будут привезены из Камчатки. В ближайшее время примария Кишинёва совместно с руководством зоопарка создаст общий план, благодаря которому в следующем году будут реализовываться новые проекты.