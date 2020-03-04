Чебан: Жители столицы не должны страдать из-за людей, которые заботятся только о своём кармане

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Некоторые жители Скиноаса были вынуждены сегодня утром преодолеть пешком около 3 км, чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Гренобле или Миорица. Это случилось из-за того, что микроавтобусы двух маршрутов (№108 и №178) не вышли на рейс.

Генеральным примар муниципия Кишинёв Ион Чебан попросил прощения у граждан за созданные неудобства. Чебан заявил, что примария в срочном порядке ищет способы решения данной проблемы.

– Жители столицы не должны страдать из-за некомпетентности и безразличия некоторых людей, которые заботятся только о своём кармане, – написал примар Кишинёва на своей странице в социальной сети.

Кроме этого, градоначальник отметил, что в связи с этим Кишинёв как никогда ранее нуждается в 100 автобусах из Беларуси, которые появятся на улицах столицы в самое ближайшее время.

Напомним, что в конце февраля Ион Чебан рассказал о проекте примарии по закупке 100 автобусов экологического стандарта Евро-5/6, которые будут приобретены в Беларуси и собраны в МП «Городской автобусный парк».