Чебан: Желаю всем незабываемого Рождества рядом с родными, близкими и друзьями!

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил всех граждан Молдовы, празднующих Рождество по новому стилю.

Столичный градоначальник пожелал всем незабываемого Рождества рядом с родными, близкими и друзьями, счастья и благополучия в наступающем году.

– Уходящий год для всех нас был богат на события, которые сделали нас сильнее и лучше. Желаю всем жителям Кишинева года изобилия и свершения всего задуманного. Только вместе мы сможем осуществить то хорошее, что позволит нам гордиться своей столицей! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.