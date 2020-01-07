Чебан: Желаю, чтобы Рождение Господа осветило ваши души и дома!

С праздником всех жителей страны поздравил и генеральный примар Кишинева Ион Чебан

Рождество – это душевный семейный праздник, который возрождает надежду и укрепляет веру.

В эти дни мы можем объединиться, а магия праздников пробудит в нас стремление к великим и благим деяниям.

Желаю вам всегда хранить дух Рождества и в своих действиях руководствоваться только добрыми помыслами. Желаю, чтобы Рождение Господа осветило ваши души и ваши дома, чтобы вы были здоровы, а ваш дом – изобилен!

Счастливого Рождества! – написал он.