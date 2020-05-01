Чебан: Ждем от мунсоветников политической зрелости для решения проблемы общественного транспорта

0

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе телепередачи рассказал, как с понедельника будет осуществляться работа общественного транспорта столицы.

Так, комментируя требование прикрывать рот и нос в транспорте, он отметил, что для его соблюдения необязательно надевать именно медицинские маску. Для этого можно использовать и шарф либо платок. Однако при этом он подчеркнул, что и медицинские маски сегодня есть практически в каждой аптеке.

Напомнил Чебан и о необходимости соблюдения социальной дистанции. Он заявил, что сейчас на линии выводится весь имеющийся в распоряжении муниципалитета транспорт, но отметил, что необходимо срочное пополнение автопарка.

– Поэтому мы настаиваем на том, чтобы муниципальный совет, который на протяжении двух месяцев блокировал процедуру закупки 100 автобусов, представил решения этой проблемы. Мы готовы рассмотреть любые условия для приобретения нового транспорта. Надеюсь, что некоторые мунсоветники продемонстрируют политическую зрелость и откажутся от популизма. Если бы инициатива, которую заблокировал мунсовет, была запущена, то автопарк был бы пополнен уже в июне, – отметил Чебан.

Что касается маршрутных такси, градоначальник допускает, что их администраторы могут попытаться воспользоваться ситуацией и вновь потребовать повышения тарифа. Генпримар, однако, заверил, что муниципалитет на это не согласится.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.