Чебан: “Засветившись” в Румынии с иностранными политиками, Нэстасе нарушил закон (ВИДЕО)

Об этом кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева заявил в эфире телепередачи на частном телеканале.

Так, согласно статье 47 Кодекса о выборах, “Конкурентам на выборах запрещается привлекать в какой бы то ни было форме лиц, не являющихся гражданами Республики Молдова, к мероприятиям по предвыборной агитации.”

– Законодательство нарушено. Ему нельзя “светиться” с разного рода политическими лицами. И никто ничего не говорит об этом нарушении закона, – возмутился Чебан.

Напомним, ранее общественность всколыхнул вопиющий поступок Нэстасе. Так, он либо забыл, на должность примара какой столицы претендует, либо решил, что с кишиневцами ему общаться не о чем, и отправился в разгар предвыборной кампании в соседнюю страну просить помощи у “братьев-румын”.

Румынский же телеканал пообещал сделать Нэстасе примаром проамериканской администрации Кишинева в составе “Великой Румынии.